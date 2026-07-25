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Аргументы и Факты

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Двое белорусов погибли в ДТП с микроавтобусом в грузинском Батуми

Двое белорусов погибли в ДТП с микроавтобусом в грузинском Батуми

Два гражданина Белоруссии стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Грузии. Как уточнили в пресс-службе белорусского МИД, легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который перевозил туристов из аэропорта в гостиницу.

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