Изготовление стильного бра из джутовой веревки. Сканди интерьер из доступных материалов

Дополните интерьер потрясающим бра! Он сделан из простых и доступных материалов. Выглядит на все сто! Сохраняйте чудесную идею и воплощайте в жизнь! Шаг 1: клейстер и шпагат Вместо клея используйте клейстер.
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