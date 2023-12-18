Своими руками
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Своими руками

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Свежие комментарии

  • Елена Стельмах (та же)
    Спатифиллум любит влажный воздух. Сомневаюсь, в предложенном совете. Опрыскивание вместо полива ему больше понравится...Всего 1 чашка рис...
  • Елена Стельмах (та же)
    Спасибо мастеру за совет! Редко кто нынче прямо и кратко рассказывает об устранении неполадок. Обычно устраивают тайн...Мастер советской ...
  • Модест
    А банки-то зачем, да ещё с какой-то сеткой. Налей спирт в миску и подожги, так же будет гореть и обогревать. А в пала...Пригодится в гара...

Изготовление стильного бра из джутовой веревки. Сканди интерьер из доступных материалов

Изготовление стильного бра из джутовой веревки. Сканди интерьер из доступных материалов

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