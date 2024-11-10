Депутаты ЛДПР предложили обеспечивать жильем выходящих на пенсию полицейских

В виде единой социальной выплаты Депутаты фракции ЛДПР работают над законопроектом, согласно которому выходящие на пенсию полицейские будут обеспечиваться единой социальной выплатой для покупки жилья в течение трех лет после увольнения, сообщили в пресс-службе фракции.