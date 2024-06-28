Евросоюз профинансирует создание линии обороны на границе с Россией

Европейский Союз намерен выделить значительные средства для сооружения оборонительных линий на своих восточных границах и развертывания проекта «железный купол», который обеспечит противовоздушную защиту над всей Европой.
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