Собянин: Более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Для жителей Москвы запланировано строительство культурно-спортивного центра в Печатниках В настоящее время в Юго-Восточном административном округе Москвы активно идут строительные и проектные работы по возведению 72 новых жилых зданий для участников программы реновации.
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