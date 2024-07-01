Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Что ж вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь!"

"Что ж вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь!"

Очередной, четырнадцатый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС оказался весьма показательным. И, прежде всего, он демонстрирует бессилие и слабоумие еврочиновников.

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