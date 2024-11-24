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Закон и Порядок

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Армия РФ схлопывает котёл у Курахово, заняв почти 30 км², карта боевых действий

Армия РФ схлопывает котёл у Курахово, заняв почти 30 км², карта боевых действий

24.11.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 24 ноября 2024 года — в нашем материале.

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