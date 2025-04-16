Смоленский суд рассматривает дело об убийстве 14-летнего Матвея Ершова отчимом

47-летний отчим избил юного смолянина и скинул тело в реку. Мальчика больше месяца разыскивали добровольцы ПСО «Сальвар» Дело 47-летнего рославльчанина, убившего своего пасынка - 14-летнего Матвея Ершова, рассматривают в суде.
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