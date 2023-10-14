Дню отца пока не хватает традиций и символа

В этом году День отца в России отмечают 15 октября. Пока праздник не завоевал популярность в народе, для этого ему не хватает традиций и ярких отличительных черт, полагает зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
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