Бастрыкин поручил возбудить дело на главу узбекского землячества Баратова

ИП Игорь Петров Диаспоры- это бандитские группировки! Пора эту мразоту гнать!

СА Сергей Андросов Эит петухи своим баранам втолковали, что у них всё схвачено, те и оборзели, да ещё и менты не чистые на руку подыграли.