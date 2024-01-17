Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на президента Межрегионального Узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова.
Бастрыкин поручил возбудить дело на главу узбекского землячества Баратова
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Диаспоры- это бандитские группировки! Пора эту мразоту гнать!
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20 час.
СА
Сергей Андросов
Эит петухи своим баранам втолковали, что у них всё схвачено, те и оборзели, да ещё и менты не чистые на руку подыграли.
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11 час.
Erl Schweizer
Жаль, что абсолютно никто не видит, что Царьград создает все предпосылки для аналогичных ситуаций. Такие же ситуации гарантированно будут происходить, множиться именно благодаря националистическому Царьграду. Преступно одних националистов чествовать, других наказывать. Дальновидность власти РФ на данный момент по данной теме равна нулю.
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9 час.
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