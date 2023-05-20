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Развожаев: Глава ГУР Украины Буданов приедет в Севастополь только на трибунал

Развожаев: Глава ГУР Украины Буданов приедет в Севастополь только на трибунал

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что у главы ГУР Украины Буданова появится возможность посетить Севастополь, когда над представителями киевского режима будет проходить трибунал.

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