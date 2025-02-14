Reuters: в США уволили более 9500 чиновников за неделю

В Соединенных Штатах Америки за неделю лишились работы свыше 9500 чиновников. Об этом пишет Reuters. "Точный масштаб увольнений еще не определен, но на этой неделе было уволено как минимум более 9500 сотрудников из десятка департаментов и агентств", — говорится в публикации.
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