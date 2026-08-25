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Лоран Мекьес: «Лоусон хорошо себя показал. Когда нужно неожиданно сменить команду и болид – это всегда непросто»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес положительно оценил выступление Лиама Лоусона на Гран-при Нидерландов .

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