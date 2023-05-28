Команды НХЛ одержали 45 гостевых побед в этом плей-офф – 3-й результат в истории

«Даллас» одержал победу над «Вегасом» на выезде в пятом матче финала Запада (4:2, 2-3). Гостевые команды в текущем розыгрыше Кубка Стэнли одержали уже 45 побед.
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