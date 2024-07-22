Моторист раскрыл безопасный способ помыть двигатель автомобиля

Мойка двигателя, фото: njcar.ru Зачастую автомойщики, не задумываясь, соглашаются помыть двигатель автомобиля и направляют мощные струи воды в подкапотное пространство, стараясь очистить его от грязи и масла.
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