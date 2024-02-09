Карлсон: Только безумцы верят, что Россия уступит Крым

Только безумцы могут верить в то, что Российская Федерация уступит Крымский полуостров противнику. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина.
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