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Карлсон: Только безумцы верят, что Россия уступит Крым

Карлсон: Только безумцы верят, что Россия уступит Крым

Только безумцы могут верить в то, что Российская Федерация уступит Крымский полуостров противнику. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина.

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