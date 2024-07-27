Открытие летних Олимпийских игр 2024 года в Париже: фоторепортаж и ключевые моменты церемонии

Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года прошла в Париже, несмотря на проливной дождь. В мероприятии приняли участие около 10,5 тысяч спортсменов из 205 делегаций, которые проплыли через центр города по реке Сена на лодках.
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