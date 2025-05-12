Механизм торгово-экономических консультаций создадут Пекин и Вашингтон

Механизм торгово-экономических консультаций будет создан Китаем и США. Об этом договорились вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент по итогам серии встреч в Швейцарии, в понедельник, 12 мая 2025 года, китайское агентство Синьхуа.