Во Владивостоке проходит фестиваль пряничного искусства

Владивосток, 12 октября /Синьхуа/ -- Во Владивостоке, административном центре российского Приморского края, в пятницу открылся 9-й Международный фестиваль пряничного искусства, в программу которого вошли конкурс пряничного искусства, мастер-классы по изготовлению пряников и народные гуляния.