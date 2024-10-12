Во Владивостоке проходит фестиваль пряничного искусства

Владивосток, 12 октября /Синьхуа/ -- Во Владивостоке, административном центре российского Приморского края, в пятницу открылся 9-й Международный фестиваль пряничного искусства, в программу которого вошли конкурс пряничного искусства, мастер-классы по изготовлению пряников и народные гуляния.
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