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Аргументы и Факты

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После атаки БПЛА на Новороссийск повреждены 576 квартир и 76 домов

После атаки БПЛА на Новороссийск повреждены 576 квартир и 76 домов

В Новороссийске выявили повреждения в 576 квартирах и 76 частных домах после атаки БПЛА на регион. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

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