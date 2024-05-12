Роджерс: Окончательное решение палестинского вопроса (ЭДПН)

Такой же шрёдер, как тот, которым израильский клоун уничтожал устав ООНВот вы не знаете, какой нынче самый прибыльный бизнес в мире.
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