Представитель РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) Федор Лукьянов заявил, что налог на бездетность — это провокация, которая создается с целью помешать принятию закона о чайлдфри, пишет РИА Новости.
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