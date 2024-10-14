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Представитель РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией

Представитель РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) Федор Лукьянов заявил, что налог на бездетность — это провокация, которая создается с целью помешать принятию закона о чайлдфри, пишет РИА Новости.

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