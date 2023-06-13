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Гендиректор АКРА Сухов: ВВП России в 2024 году превысит докризисный уровень

Гендиректор АКРА Сухов: ВВП России в 2024 году превысит докризисный уровень

Экономика России к концу 2023 года вырастет на один процент или чуть больше. Тем не менее, уже в 2024 году ее рост сможет превысить докризисный уровень.

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