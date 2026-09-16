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Лавров: Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР

Лавров: Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР

Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада Советского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости.

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