«Повышение прозрачности». В России попытаются создать баланс между УК и жильцами

Сегодня управляющие компании, чья легитимность основывается на поддельных протоколах собраний собственников жилья в многоквартирных домах, благодаря пробелам в законодательстве и поддержке юристов, годами продолжают функционировать, собирая средства с жильцов.
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