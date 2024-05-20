Красный Полумесяц Ирана: вертолет Раиси мог упасть рядом с деревней Тавиль

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что обнаруженный турецким беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) источник тепла, на месте которого, предположительно, могут быть обломки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, находится у иранской деревни.