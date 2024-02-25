Форвард Дзюба заявил, что гордится Слуцким после первой его победы в Китае

Российский нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба на своей странице в Instagram отреагировал на первую победу российского тренера Леонида Слуцкого в Китае, чья команда "Шанхай Шеньхуа" завоевала Суперкубок Китая, одолев в финале "Шанхай Порт".
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