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Первые предварительные результаты. "Единая Россия" набирает 51,4% на выборах в АКЗС

Первые предварительные результаты. "Единая Россия" набирает 51,4% на выборах в АКЗС

При этом количество обработанных бюллетеней или протоколов не уточняется Первые предварительные данные о результатах выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания появились вечером 20 сентября.

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