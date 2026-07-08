Чистый долг «Почты России» достиг 107,8 млрд рублей

Выручка почтового оператора за год составила 229,8 млрд рублей, показав рост на 0,1%. Совет директоров компании 7 июля принял решение не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям в связи с наличием убытка.
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