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УтроNews

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Чистый долг «Почты России» достиг 107,8 млрд рублей

Чистый долг «Почты России» достиг 107,8 млрд рублей

Выручка почтового оператора за год составила 229,8 млрд рублей, показав рост на 0,1%. Совет директоров компании 7 июля принял решение не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям в связи с наличием убытка.

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