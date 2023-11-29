«На своем боевом посту»: Довлатова рассказала, как Буйнов заботится об экологии

Радиоведущая Алла Довлатова раскрыла секрет певца Александра Буйнова. Оказалось, что народный артист РФ, выходя каждый вечер на прогулку с собакой, параллельно старается заботиться об экологии и поэтому собирает бутылки и прочий мусор вдоль дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии