«На своем боевом посту»: Довлатова рассказала, как Буйнов заботится об экологии

Радиоведущая Алла Довлатова раскрыла секрет певца Александра Буйнова. Оказалось, что народный артист РФ, выходя каждый вечер на прогулку с собакой, параллельно старается заботиться об экологии и поэтому собирает бутылки и прочий мусор вдоль дороги.