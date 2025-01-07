Битва при Трампе: что будет происходить с мировой и российской экономикой в 2025 году? Комментарий Семена Новопрудского

Два ключевых обещания Трампа, имеющих важное значение для мировой и во многом для российской экономики в наступившем году, — остановить «горячие» войны и развязать торговые, напоминает колумнистГлавным сюжетом мировой экономики в 2025 году могут стать результаты первого года правления во втором сроке президента США Дональда Трампа.