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Битва при Трампе: что будет происходить с мировой и российской экономикой в 2025 году? Комментарий Семена Новопрудского

Битва при Трампе: что будет происходить с мировой и российской экономикой в 2025 году? Комментарий Семена Новопрудского

Два ключевых обещания Трампа, имеющих важное значение для мировой и во многом для российской экономики в наступившем году, — остановить «горячие» войны и развязать торговые, напоминает колумнистГлавным сюжетом мировой экономики в 2025 году могут стать результаты первого года правления во втором сроке президента США Дональда Трампа.

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