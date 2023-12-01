Макгрегор: Украинский конфликт показал США, что технологии не гарантируют победу

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт продемонстрировал Соединенным Штатам Америки, что победа не может быть достигнута одними лишь военными технологиями.
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