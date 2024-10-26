Находка археологов в древней гробнице «состарила» самогон на тысячу лет

Команда археологов из Чжэнчжоуского университета восстановила древний процесс дистилляции спирта. Исследования опирались на аппарат, обнаруженный в гробнице маркиза Хайхуна, как сообщает агентство “Синьхуа”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии