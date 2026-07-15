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Samsung выпустила One UI 9 Beta 4 на базе Android 17 для Galaxy S26: что нового?

Samsung выпустила One UI 9 Beta 4 на базе Android 17 для Galaxy S26: что нового?

Обновление размером 1,25 ГБ стало доступно в Великобритании, Германии и ПольшеSamsung начала распространять четвертую бета-версию оболочки One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов серии Galaxy S26 в Великобритании, Германии и Польше.

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