Постпред Ливана в ООН высоко оценил политику России на Ближнем Востоке

Ливан считает Россию своим большим другом и высоко ценит ее политику по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред арабской республики в ООН в Женеве Салим Баддура 29 октября РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии