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Багдасаров предложил испытанный способ усмирить мигрантов: «Может, повторить?»

Багдасаров предложил испытанный способ усмирить мигрантов: «Может, повторить?»

Политолог Семён Багдасаров отметил, что массовые драки мигрантов учащаются, а проблема никак не решается.

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mullonen
Есть другой вариант... выдать Узб-ну хороший кредит... и проценты что бы не "конские"... и узбеки дома останутся, свою страну поднимать будут. Другой вопрос, кто тогда в РФ работать будет... как вариант, из Бангладеш. Заодно и отток валюты уменьшится... а?
Петр Петрович
Кому нужен СНГ? Чтобы кормить эти азиатские страны? Нужен другой формат, нужен визовый режим. А то получается такая дырища на границе, что приезжай кому не лень. Пересмотреть все договорённости со всеми бывшими странами СССР. Что хорошее оставить, что негодное подправить.
mullonen
Уйдут к Турции... или к Китаю... Да и Штаты не против будут.

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