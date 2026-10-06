Евросоюз прекратит импорт российского газа к концу 2027 года

Европейский союз планирует к концу 2027 года прекратить импорт газа из России. Урсула фон дер Ляйен заявила, что доля российского газа сократилась с 45% до 12%, благодаря диверсификации источников и инвестициям в чистую энергетику.
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