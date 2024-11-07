Привычные звонки в школах заменят на музыку

В российских школах запускают проект «Музыка вместо звонков».фото: edu.gov.ru--> В российских школах запускают проект «Музыка вместо звонков», по которому вместо привычных звуков учеников о начале занятий будут предупреждать фрагментами популярных мелодий и классических произведений, сообщает пресс-служба Минпросвещения.