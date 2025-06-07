Ещё об одном дне рождения

Мне вчера поведали, что 6 июня - это ещё и день рождения Государыни Императрицы Александры Федоровны (1872 – 1918)"Сколько клеветы и ненависти вылилось на эту гордую и несчастную женщину в 20 веке, особенно в советский период! Но и по сей день находятся бестолковые профаны верящие в дешевую, искусственно созданную клевету по типу Марии Антуанетты и пирожных, когда казалось бы сколько уже написано, буквально разложено по полочкам, но нет.
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