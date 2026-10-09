Саудовская Аравия: Etihad Airways сообщила, что несколько рейсов между международным аэропортом Абу-Даби Заид (AUH/OMAA) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и международным аэропортом имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде были отменены до 10 октября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту.
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