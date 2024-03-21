В Кремле еще не рассматривали идею о награждении губернатора Гладкова

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не рассмотрел предложение лидера партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергея Миронова о награждении губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова государственной наградой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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