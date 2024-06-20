Минобороны РФ сообщило, что ВС Украины выпустили 15 беспилотников по шести регионам России. По данным оборонного ведомства, беспилотники поразили средства ПВО.
МО РФ: Украина выпустила 15 беспилотников по шести регионам России
Комментарии
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Владимир
Эти запуски, просто конвульсии, перед смертью.
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15 час.
ся
сергей ямин
Хватит жевать сопли!!! На каждый удар хохлов по российской территории должна произвестись нами два удара по территории недруга и удары должны производится по аналогичным объектам. Пора заканчивать с толстовщину (если тебя ударили по щеке - подставь другую).
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15 час.
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