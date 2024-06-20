МО РФ: Украина выпустила 15 беспилотников по шести регионам России

ся

сергей ямин

Хватит жевать сопли!!! На каждый удар хохлов по российской территории должна произвестись нами два удара по территории недруга и удары должны производится по аналогичным объектам. Пора заканчивать с толстовщину (если тебя ударили по щеке - подставь другую).