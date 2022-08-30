Полицейские и общественники помогли многодетной семье из Республики Марий Эл подготовиться к новому учебному году

Полицейские и общественники помогли многодетной семье из Республики Марий Эл подготовиться к новому учебному году

В Йошкар-Оле в преддверии 1 сентября и в рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции и общественники посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

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