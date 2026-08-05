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Николай Басков заступился за участника шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг»

Николай Басков заступился за участника шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг»

Певец оказался не согласен с критикой Ирины Ортман. Сергей Лазарев и Николай Басков предоставлено Пресс-службой7 августа в 21:30 на телеканале «Россия» — четвертый выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг».

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