Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия животных (Россельхознадзор) обнаружили бактерии сальмонеллы в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, которая поставлялась в Россию.
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