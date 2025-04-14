Посол РФ: слова Мерца о Taurus вызывают сожаление и разочарование

ТАСС/dpa/picture-alliance Заявление лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидата на пост немецкого канцлера Фридриха Мерца о готовности Германии отправить украинской стороне крылатые ракеты Taurus вызывает глубокое сожаление и большое разочарование.
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