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Китай хочет защищать международную справедливость вместе с Ираном — МИД КНР

Китай хочет защищать международную справедливость вместе с Ираном — МИД КНР

Китай рассчитывает совместно с Ираном противостоять односторонней травле и защищать международную справедливость и беспристрастность, заявил министр иностранных дел КНР Ван И 15 октября по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает агентство Синьхуа.

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