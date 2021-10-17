Китай хочет защищать международную справедливость вместе с Ираном — МИД КНР

Китай рассчитывает совместно с Ираном противостоять односторонней травле и защищать международную справедливость и беспристрастность, заявил министр иностранных дел КНР Ван И 15 октября по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает агентство Синьхуа.