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Россия возрождает автобренд «Москвич» после ухода Renault

Россия возрождает автобренд «Москвич» после ухода Renault

Активы российского предприятия Renault переходят в собственность Москвы. При этом 67,69 процента акций АвтоВАЗа будут принадлежать государственному унитарному предприятию ФГУП «НАМИ», оставшуюся часть концерна сохранит за собой компания «Ростех».

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