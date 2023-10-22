Путин по-немецки прокомментировал нападки на Шрёдера в ФРГ

Немецкие власти своими нападками на бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера уподобляются бывшему спикеру палаты общин Канады Энтони Роте, который допустил чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца Ярослава Хунки, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для программы «Москва.
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