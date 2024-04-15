Бабушка из Авдеевки впервые за 10 лет связалась с родными из Саратова

Жительница Авдеевки Людмила Петровна пообщалась со своей внучкой Юлией после десятилетней разлуки. Пенсионерка смогла связаться со своими родными из Саратова благодаря движению «Народный фронт», представители которого привезли в освобожденный город гуманитарную помощь и телефоны.